So hat eine internationale Befragung von Schülerinnen und Schülern ergeben, dass die 11- bis 15-Jährigen in der Schweiz heute im Schnitt unter der Woche 4,4 und am Wochenende 7,4 Stunden pro Tag vor dem Fernseher, Computer, Tablet oder Smartphone verbringen. Zudem weisen heute gut 7 Prozent der 15- bis 19-Jährigen eine problematische Internetnutzung auf. Dies berichtet die Organisation Sucht Schweiz in einer Mitteilung.

Übermässige Mediennutzung birgt Gesundheitsrisiken

Freizeitaktivitäten vor dem Bildschirm fanden vor 20 Jahren primär zuhause statt und waren auf das Fernsehen und auf Computerspiele limitiert. Dies hat sich stark geändert: Mit der mobilen Nutzungsmöglichkeit von internetfähigen Geräten wie Laptops, Tablets und Smartphones haben sich die Bildschirmmedien stark verbreitet, schreibt die Organisation weiter.

Laut einer Studie hätten Schülerinnen und Schüler mit überdurchschnittlicher Nutzungszeit ein zwei Mal so hohes Risiko für ungesunde Ernährungsgewohnheiten im Vergleich zu anderen Altersgenossen. Sie seien häufiger übergewichtig und körperlich zu wenig aktiv.

Die Internetnutzung ist heutzutage eine der Hauptaktivitäten an Bildschirmen und spielt im Leben von Heranwachsenden eine wichtige Rolle, erklärt Sucht Schweiz. Bezeichnend für eine problematische Nutzung des Internets seien beispielsweise Schwierigkeiten, offline zu gehen, die Vernachlässigung von Schlaf, Schulaufgaben und Familienleben.

Insbesondere der Konsum von Mehrspieler-Online-Rollenspielen, sozialen Netzwerken, Geldspielangeboten sowie Pornoseiten würden eine problematische Nutzung begünstigen.

Angemessener Medienumgang will geübt sein

Mediennutzung sei allgegenwärtig und durchaus nützlich, so die Organisation weiter. Dennoch sollten Eltern mit ihren Kindern einen angemessenen Umgang mit Medien einüben, um so die Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen zu stärken. Folgende Regeln gibt die Organisation Eltern als Unterstützung: