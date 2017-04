Oskar Freysinger ist das vielleicht bekannteste Gesicht der SVP in der Romandie und die prägende Figur der Walliser SVP. 2003 schafft er den Sprung in den Nationalrat, 2013 wird er in mit dem besten Ergebnis in den Staatsrat gewählt – ein Erdbeben in der CVP-Hochburg Wallis. Im März 2017 verpasst er die Wiederwahl und fliegt aus der Regierung. Freysinger scheint im Lauf seiner Karriere Skandale und Polemiken anzuziehen wie das Licht die Motten.

Kurz nach seiner Wahl zum Staatsrat sendet SRF eine Sendung, in dem eine deutsche Reichskriegsflagge in Freysingers Keller gezeigt wird – ein beliebtes Symbol in der rechtsextremen Szene. Der Geschichtslehrer Freysinger bezeichnet sie als rein «dekoratives Element» ohne ideologische Verbindung. Als amtierender Staatsrat spricht er zudem an einer Konferenz des rechtsextremen Magazins «Compact», an der auch Pegida-Gründer Lutz Bachmann auftritt.

Für Schlagzeilen sorgt auch Freysingers Festhalten an einem Chefbeamten, der seine Steuern nicht bezahlt hat. Nach dessen Rücktritt versucht Freysinger, ihm eine Lehrerstelle zu verschaffen. Der letzte Skandal vor seiner Abwahl betrifft den selbsternannten Überlebensspezialisten Piero San Giorgio. Freysinger beruft ihn in eine Arbeitsgruppe, welche das Wallis auf die Risiken möglicher Krisen vorbereiten soll. Kurz darauf taucht ein Video auf, in dem sich San Giorgio abschätzig über kranke und behinderte Menschen äussert.