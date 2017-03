Die SRG steht im Kreuzfeuer der Kritik, übersteht die parlamentarischen Grabenkämpfe bis anhin aber schadlos: Letzte Woche lehnte der Ständerat die No-Billag-Initiative ab, welche die Gebühren vollständig abschaffen möchte und die SRG zu Grabe trüge; heute nun sprach sich der Nationalrat mit 99:87 Stimmen bei vier Enthaltungen gegen eine von der vorberatenden Kommission unterstützte Motion aus, die einen stärkeren parlamentarischen Zugriff auf die SRG verlangt hatte. Für die Erteilung der Konzession soll wie bisher einzig der Bundesrat zuständig sein.

Beide Entscheide sind richtig. Um nachhaltig zu wirken, dürfen sie jedoch nicht ohne Konsequenzen bleiben – die SRG muss massvoll zurechtgestutzt werden. Zuerst zur No-Billag-Initiative: Wer glaubt, das radikale Begehren lasse sich an der Urne locker besiegen, irrt. Bereits die hauchdünne Annahme der Revision des Radio- und Fernsehgesetzes im Juni 2015, als nur gerade rund 3000 Stimmen den Unterschied zugunsten des bundesrätlichen Vorschlags einer Haushaltsabgabe ausmachten, wies eindrücklich auf die Unzufriedenheit breiter Bevölkerungsteile hin. Diese hat seither weiter zugenommen.

Budget auf zwei Drittel kürzen

Der SRG freundlich gesinnte Politiker täten daher gut daran, der No-Billag-Initiative einen gemässigten Gegenvorschlag entgegen zu stellen, um den totalen Scherbenhaufen zu verhindern. Wer die SRG retten will, weil sie – und das tut sie – zur nationalen Vielfalt und Kohäsion beiträgt, kommt nicht umhin, sie zu beschränken. Etwas Liebesentzug um weiterhin lieben zu können also. Ein Gegenvorschlag sollte das Budget der SRG dementsprechend spürbar kürzen; nicht aber derart einschneidend, dass sie ihrem Verfassungsauftrag nicht mehr genügen kann.

Die SVP wird bei der nationalrätlichen Debatte der No-Billag-Initiative im Juni vorschlagen, die Gebühren zu halbieren. Das geht zu weit: Mit zwei Dritteln der ihr bisher zur Verfügung stehenden Gebühren in der Höhe von 1,235 Milliarden Franken aber könnte sie weiterhin ein angemessenes Programm in allen vier Landessprachen ausstrahlen. Es braucht hierfür ja nicht zwingend siebzehn Radio- und sieben TV-Programme.

Die SRG ist kein „Staatsfernsehen“

Seit jeher werfen Kritiker dem Unternehmen vor, es sei ein „Staatsfernsehen“. Das ist nachweislich falsch. Zwar muss die SRG einem alle zehn Jahre neu definierten Leistungsauftrag gerecht werden, doch ist sie inhaltlich, organisatorisch und publizistisch vom Bund und der Politik unabhängig. Dass ausgerechnet jene Kreise, die nicht müde werden, der SRG Staatsnähe vorzuwerfen, heute den Einfluss der Politik auf eben diese SRG ausbauen wollten, ist grotesk: Hätte das Parlament zukünftig bei der Konzessionierung mitsprechen dürfen, wären die TV- und Radio-Programme endgültig zum Spielball der Parteipolitik verkommen.

In dieser Parlamentssession wird betreffend SRG-Zukunft bloss ein erstes Kapitel geschrieben. Wichtigere – und noch weit umstrittenere – Fragen behandelt der Nationalrat in der Sommersession im Juni. Dann wird es beispielsweise um Wettbewerbsverzerrungen in den Bereichen Unterhaltung und Sport gehen oder um eine von der nationalrätlichen Kommission befürwortete Motion, die ein „Open-Content“-Modell verlangt: Die SRG soll einen Teil ihrer Inhalte privaten Medien kostenlos zur Verfügung stellen, was unter anderem urheberrechtlich problematisch erscheint. Mit Spannung erwartet wird auch das neue Mediengesetz, das Bundesrätin Doris Leuthard bis in einem Jahr vorlegen möchte. Bei diesem ist die CVP-Magistratin stark gefordert.

Leuthards Sprung ins Internetzeitalter

Mit dem neuen Mediengesetz muss die Medienministerin nämlich endlich den Sprung in die Gegenwart schaffen. Vor vier Jahren wurde die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel für ihre Aussage belächelt, das Internet sei „für uns alle Neuland“. Im Medienbereich ist die Schweiz noch heute nicht viel weiter: Wenn die Regierung sagt, sie wolle das Modell des Service Publics mit dem neuen Mediengesetz „mittelfristig“ ans Internetzeitalter anpassen, muss man sich fragen, was sie die letzten Jahrzehnte getan hat. Es ist höchste Zeit, dass die konkreten Vorschläge für Gesetzesänderungen endlich präsentiert werden.

Politisch unbestritten ist: Die SRG soll online auch in Zukunft keine Werbung schalten dürfen, weil sie die vom serbelnden Printbereich gebeutelten privaten Verleger sonst in einer Branche konkurrenziert, in der deren Unternehmen noch wachsen können. Ernsthaft nachgedacht werden muss zudem aber auch über ein Teilzeit-Werbeverbot: Sollen nicht nur die SRG-Radiostationen und Onlineportale auf Werbung verzichten müssen, sondern zumindest zu bestimmten Zeiten auch die TV-Sender? In Deutschland sind öffentlich-rechtlichen Anstalten ab 20 Uhr Werbeunterbrechungen untersagt. Führte man eine ähnliche Regelung auch in der Schweiz ein, bliebe den privaten Stationen ein grösserer Anteil am Werbekuchen.

Nicht nur für die Ü-60-Generation

Im Gegenzug könnten die Ketten gelöst werden, die der SRG im Onlinebereich noch immer umgelegt sind. Im Zeitalter von Fake News und eines international tobenden Kampfes um die Deutungshoheit macht eine Beschränkung von Nachrichten auf eine Maximallänge keinen Sinn mehr – selbst wenn diese keinen Sendungsbezug aufweisen. Genauso wenig ärgern sollte man sich, wenn die SRG die junge Generation mit Apps und Online-Games zu erreichen versucht. Denn die Jungen müssen dort „abgeholt“ werden, wo sie sich aufhalten und informieren: online. Soll Service public nur der Ü-60-Generation zugute kommen, bei der eine Mehrheit noch immer lineares Fernsehen konsumiert? Mit Sicherheit nicht.