Erst als sich die Wolken kurz nach Mittag aufgelöst haben, wird die Absturzstelle des F/A-18-Kampfjets sichtbar: Direkt unter der Krete im Gebiet des Hinter Tierbergs (3447 m) erstreckt sich eine geschwärzte Felsfläche über rund 20 Meter. Die Wolken waren mit ein Grund, wieso nach der Unfallstelle im Gebiet des Sustenpasses so lange gesucht werden musste.

Ein Fall für die Militärjustiz

Wie es zum Absturz kam, kann heute noch nicht nachvollzogen werden. Nur so viel ist bekannt: Zwei F/A-18-Piloten starteten am Montag um 16.01 Uhr zu einem Instrumentenflug. Um 16.05 fiel das Signal des einen Piloten aus. Daraufhin ging zwar ein Notsignal ein, jedoch sendete dieses zu wenig lang, um die Unfallstelle orten zu können. Der Pilot konnte bis Dienstagabend nicht geborgen werden. «Über sein Schicksal ist nichts bekannt», sagte Jürg Nussbaum, Kommunikationschef der Luftwaffe. Das unwegsame, hochalpine Gelände am Absturzort und widrige Wetterverhältnisse erschweren die Suche von Gebirgsspezialisten des Heeres und der Luftwaffe.

Ob schlechtes Wetter oder technische Probleme: Was beim Flug schiefgelaufen sein könnte, darüber will derzeit niemand spekulieren. Der Unfallhergang ist Sache der Militärjustiz, die nun eine Unfalluntersuchung startet. Armeesprecher Daniel Reist erklärte nur: Beim Instrumentenflug handle es sich um einen «Standardflug».