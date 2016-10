Angeheuert wurde Till von einer der beiden Zürcher Agenturen, die das Field Marketing von Iqos für den Tabak-Riesen übernommen und die neue Marketing-Strategie entwickelt haben.

Werbeeinschränkungen machen die Tabakindustrie erfinderisch

Wegen der Schädlichkeit ihrer Produkte ist die Tabakindustrie eingeschränkt in ihren Werbemöglichkeiten – in der Schweiz allerdings viel weniger als in der EU und den USA. Je strikter die Einschränkungen, desto erfinderischer werden die Tabakkonzerne in ihren Strategien, ihre Produkte unter die Leute zu bringen.

Philip Morris mischt seit je her vorne mit. Der weltweit grösste privatwirtschaftliche Hersteller von Tabakprodukten mietet schon mal die ganze Maag-Halle in Zürich, um hippe Zürcher mit ihren schönen Begleitungen einzuladen und ihnen beim schicken Dinner die neusten Produkte zum Probieren anzubieten. Beim Eingang gibt's die neuen Produkte zum ausprobieren, im Gang strecken einem dienende Hände das erste Cüpli entgegen, drinnen laufen Projektionen auf Wänden und Boden: Den ersten Gang gibt es im Wald, die Musik passt dazu, beim zweiten fühlt man sich dank den Projektionen wie auf dem Dach eines Hochhauses.

Für Iqos läuft jetzt eine Plakatkampagne mit einer so cleanen Bildsprache, als wäre es ein Apple-Produkt. Philipp Morris nennt das, was man in den Händen hält, auch nicht mehr Zigarette, sondern «Stick». Das Gerät welches Iqos aufwärmt, heisst «Device».

Streng kontrolliert und hoch motiviert: Die Community Activators

Hinzu kommen die Community Activators: Hippe, schöne Leute wie Till, die Monatsgehälter von bis zu 5000 Franken kassieren, wenn sie innerhalb von vier Wochen 20 Menschen zu Iqos bekehren. Sie dürfen Geräte für 7 Tage verleihen, danach müssen die Konsumenten kaufen oder nicht.

Während der Ausleihphase haken die Activators nach, geben eine neue Duftnote aus, erkundigen sich, ob alles funktioniert. Wenn die Bekannten sich zum Kauf entschliessen, werden sie weiter von ihnen begleitet. Die Activators protokollieren für Philip Morris den Fortschritt ihres Rauchverhaltens: «raucht situativ Iqos, raucht vorwiegend Iqos, raucht exklusiv Iqos». Sie sammeln ihre Daten und informieren über das Netzwerk, aus dem sie die Leute kennen.

Dabei werden die Community Activators betreut von Teamleadern, die sich regelmässig per WhatsApp-Chat nach dem Fortschritt erkunden. Bei «Converted Usern», also solchen, bei denen Till angegeben hat, dass sie «vorwiegend» oder «exklusiv» Iqos rauchen, drohen die Teamleader jederzeit anzurufen und gegen zu checken. Till muss also sicher sein, dass seine Kunden wirklich konvertiert sind. Um seine Kontakte zu pflegen, kriegt er «Pocket Money», 1500 Franken pro Monat, um sie auf Drinks oder Essen einzuladen.

Scharfe Kritik der Präventionsfachleute

«Pervers», findet Verena El Fehri, Chefin der Arbeitsgemeinschaft Tabakprävention, diese Marketing-Strategie: «Auch wenn die Community Activators volljährig sind, zielt die Werbung natürlich offensichtlich auch auf Minderjährige ab, die sich in der Regel an älteren Jugendlichen orientieren», sagt El Fehri, «Philip Morris will so näher an junge Kunden kommen, die süchtig und somit zu Stammkunden werden.»

Dass junge Menschen bei ihrer Peer-Group für ein süchtig machendes Produkt Werbung machen sollen, findet sie «mehr als stossend». El Fehri glaubt nicht, dass Philip Morris wirklich damit rechnet, dass sich Iqos tatsächlich durchsetzen wird. «Aus Image-Gründen wirbt man aber lieber intensiv für das angeblich ‹gesündere› Produkt, als für herkömmliche Zigaretten», sagt sie.