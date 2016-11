Trotz ihrer Sorgen halten sie die Situation in den USA aber nicht für vergleichbar mit jener in der Schweiz – wegen der starken demokratischen Institutionen. Moser sagt, der Populismus in der Schweiz sei anders ausgeprägt, «denn die direkte Demokratie und der Föderalismus wirken korrigierend und sorgen für eine stärkere Bürgernähe.»

Die direkte Demokratie führe zu einem permanenten Dialog mit der Stimmbevölkerung, sagt Markwalder. Und CVP-Nationalrätin Elisabeth Schneider-Schneiter (BL), Vizepräsidentin der Aussenpolitischen Kommission, sagt: «Das Phänomen Trump ist bei uns undenkbar. Unser direktdemokratisches System wirkt machthemmend auf Parlament und Regierung, jeder Bürger kann teilhaben.»

Politische Folgen für die Schweiz

Was bedeutet die Trump-Wahl für die Schweiz? Unter Aussenpolitikern ist Unsicherheit auszumachen: «Wir wissen nicht, was Donald Trump will», sagt Nationalrat Martin Naef (SP/ZH). Sein Programm sei widersprüchlich und es sei offen, wie sich Trump in das System einfügen werde. Markwalder sagt, es komme sehr darauf an, mit welchem Personal sich Trump umgeben werde.

Ähnlich tönt es bei Thomas Aeschi (SVP/ZG). Auch er tut sich schwer, Konsequenzen der Trump-Wahl für die Schweiz zu benennen. Zumindest werde sich der Abschluss eines transatlantischen Freihandelsabkommens zwischen den USA und der EU verzögern: «Das muss nicht schlecht sein. So kommt die Schweiz nicht unter Druck, TTIP beizutreten und Konzessionen im Bereich der Landwirtschaft zu machen.»