So viel Geld lag bisher noch nie im Topf des Schweizer Zahlenlottos: Nachdem trotz landesweitem Lottofieber kein Spieler die richtigen Zahlen angekreuzt hat gibt es jetzt 55 Millionen Franken zu gewinnen.

Der bisher höchste Gewinn wurde im August 2014 mit rund 48,6 Millionen Franken erzielt. Am kommenden Mittwoch haben die Lottospieler Gelegenheit, diesen Rekord zu knacken.

Um an den heissbegehrten Jackpot zu kommen, spielen derzeit auch unzählige Gelegenheitsspieler mit. Am vergangenen Samstag war das Interesse am Glücksspiel so gross, dass die Webseite von Swisslos kurz vor Einzahlungsschluss um 17 Uhr zusammenbrach und länger als eine Stunde nicht mehr richtig funktionierte.