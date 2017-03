Der Bahnverkehr kam in Luzern ab 14 Uhr zum Erliegen. Die Züge verkehrten nur noch bis zu Vororten. Von dort wurden Busse eingesetzt. Dieser Zustand dürfte noch bis in den Donnerstag hinein andauern, sagte Toni Häne vom SBB Personenverkehr an einer Medienkonferenz.

Die Heimreise der Pendler dauerte am Mittwochabend erheblich länger als sonst. Einige Pendler organisierten sich via Twitter und beschafften so Mitfahrgelegenheiten in Autos. Die SBB riet zudem von Reisen von und nach Luzern ab.