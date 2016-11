Basel bleibt definitiv rot-grün. Die Linken stellen in der kommenden Regierung weiterhin vier von sieben Regierungsräten. Der bürgerliche Angriff ist gescheitert. CVP, FDP und LDP sind nach wie vor mit je einer Person in der Exekutive vertreten. Die SVP muss weiterhin draussen bleiben. Auf den ersten Blick scheint in der Basler Politik nach den Wahlen 2016 alles beim Alten.