Er machte Nachbarschaftsprobleme geltend, wie die Waadtländer Kantonspolizei am Freitag in einer Mitteilung schrieb. Der Beschuldigte wohnte in dem Haus, in dem sich das Verbrechen ereignete. Er ging mit einer Stichwaffe auf seine Opfer, eine Frau und einen Mann, los.

Die Polizei hatte am Donnerstag einen 39-jährigen Schweizer tot aufgefunden. Die Frau, eine 39-jährige Französin, war schwer verletzt worden. Sie war ebenfalls in dem Haus wohnhaft, wo sich die Tat ereignete.