Am Montag haben sechs neue Polizeianwärterinnen und -anwärter ihre einjährige Ausbildung bei der Kantonspolizei Solothurn aufgenommen. Die drei Frauen und drei Männer wurden laut Medienmitteilung herzlich vom Polizeikommando begrüsst.

Die Ausbildung wird sowohl an der Polizeischuld im Kanton Luzern stattfinden, als auch praktische Elemente durch den Korps im Kanton Solothurn enthalten.

Die Kantonspolizei Solothurn teilt ausserdem mit, dass die nächsten Informationsveranstaltungen über den Polizeiberuf diesen April stattfinden werden. Am 10. April um 19 Uhr lädt die Polizei auf den Regionenposten an der Solothurnerstrasse 233 im Usego-Areal in Olten. Am 19. April um 19 Uhr kann man beim Regionenposten an der Werkhofstrasse 33 in Solothurn vorbeigehen um Wissenswertes zu erfahren.

Weitere Informationen kann man unter www.polizei.so.ch finden. (naj)