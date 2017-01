Brandstifter Andres Zaugg verbrachte die letzten fünf Jahre hinter Gittern, jetzt ist er seit drei Monaten wieder auf freiem Fuss. In einem Interview mit der Neuen Oltner Zeitung erzählt der verurteilte Brandstifter, dass er sich missverstanden fühlt und seine Taten nicht bereut.

Der 67-Jährige wohnt jetzt in Olten, nahe des Gefängnisses in dem er einsass, und blickt zurück auf die Brandstiftung: "Wahrscheinlich würde ich das Feuer noch einmal legen. Vielleicht würde ich dann noch deutlicher wirken. Ursprünglich hatte ich ein heftigeres Feuer geplant, habe mich dann aber gemässigt."

Der Brand, den Zaugg in der St. Ursenkathedrale in Solothurn im Jahr 2011 legte, verursachte einen Schaden in Millionenhöhe.

Der Oltner wollte Aufmerksamkeit erregen, fühlte sich von Staat und Gesetzt missverstanden. Die Brandstiftung war nicht Zauggs erste Aktion, zuvor baute er beispielsweise Bombenattrappen und erschreckte Pendler damit. Ein anderes Mal legte er eine selbst gebaute Konstruktion auf eine Eisenbahnschiene: "Dadurch konnte aber kein Zug entgleisen. Ich kann garantieren: Hätte ich gewollt, dass die Lokomotive entgleisen soll, hätte ich es auch tun können." Zaugg betont, dass er nie Menschenleben aufs Spiel gesetzt habe und immer vorsichtig vorgegangen sei.