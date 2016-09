Am Dienstag, 20. September, kurz nach 17 Uhr, wollte ein Autolenker in Biberist nach links in die Gerlafingenstrasse abbiegen und Richtung Gerlafingen weiterfahren. Dabei übersah er eine vortrittsberechtigte Motorradfahrerin, die auf der Gerlafingenstrasse unterwegs war.

In der Folge kam es zu einer seitlich-frontalen Kollision. Die 18-jährige Lenkerin des Mofas verletzte sich dabei und wurde mit einer Ambulanz ins Spital gebracht. Der Lenker des Autos blieb unverletzt. Im Bereich der Unfallstelle kam es kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen. (pks)