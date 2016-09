Bei der Fraisa ist die Freude über die Auszeichnung gross. Die Auszeichnung beziehe sich auf die Fraisa SA, schliesse aber die gesamte Gruppe mit ein. «Wir alle dürfen diese Auszeichnung als Bestätigung unserer bisherigen Arbeit und als Motivation für die Zukunft empfinden», lässt Josef Maushart, Verwaltungsratspräsident und Vorsitzender der Geschäftsleitung, verlauten.

Der Family Business Award soll aber kein Schluss- oder Höhepunkt sein. Er soll für die Fraisa Ausgangspunkt dafür sein, sich im Hinblick auf die sechs Kriterien der Bewertung auch künftig weiter verbessern, wie Maushart betont. Diese Kriterien umfassen:

langfristiges Denken und Handeln

starke Firmenkultur

hohe soziale und gesellschaftliche Verantwortung

Dynamik und Flexibilität

starke persönliche Beziehungen zu den Mitarbeitenden

Hoher Eigenfinanzierungsgrad

«Die Strategietagung 2016 und auch die Mitarbeiterbefragung 2016 in der Fraisa SA haben dazu bereits wertvolle Ansätze geliefert», so Maushart. Er freue sich darauf «unser Unternehmen auch in Zukunft jeden Tag ein Stückchen besser zu machen.»