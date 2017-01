Am Freitag, um zirka 15.15 Uhr, ereignete sich unmittelbar nach der Bushaltestelle «Kreuzplatz» in Derendingen eine Kollision zwischen einem grauen Audi A4 sowie einem Linienbus, wie die Kantonspolizei mitteilt.

Kurze Zeit später wurde noch ein gelber Renault Kangoo in den Unfall verwickelt. Dabei entstand an den beteiligten Fahrzeugen ein Gesamtschaden von mehreren tausend Franken. Wegen widersprüchlicher Aussagen der am Unfall beteiligten Personen sucht die Polizei Zeugen, die zur Klärung des Unfallhergangs beitragen können.

Personen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Kanton Solothurn in Solothurn (Telefon 032 627 71 11) in Verbindung zu setzen.