Am Montag nun teilt die Kantonspolizei Solothurn mit, dass die Ermittlungen zur Brandursache «weitgehend abgeschlossen» seien. «Demnach konnte bei Reparaturarbeiten Öl aus einer Maschine entweichen, das sich an einem Ofen sofort entzündete und rasch weitere ölige Flüssigkeiten in Brand setzte.»

Neben den Flammen entstand eine starke Rauchentwicklung.

Alle Angestellten konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere 100‘000 Franken. (ldu)