Per Online-Computerspiel Minecraft lockte Werner C. Paul zu sich nach Düsseldorf. In seiner Dachwohnung missbrauchte er den Knaben sexuell. Ende Juni befreite ein Spezialkommando der deutschen Polizei den 12-Jährigen.

Der 35-jährige Hilfskoch hat den Missbrauch gestanden. Ob es weitere Opfer gibt, ist noch unklar.