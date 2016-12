Am zweiten Adventssonntag 4. Dezember gegen 11.15 Uhr meldete ein Bewohner Rauchgeruch im Treppenhaus eines mehrfamilienhauses an der Höhenstrasse in Olten. Die unverzüglich ausgerückte Feuerwehr lokalisierte den Brand in einer Mietwohnung.

In der Folge konnte sie den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde niemand und es entstand nur geringer Sachschaden.

Wie sich herausstellte, hatte die Mieterin zum Zeitpunkt des Brandausbruches ihre Wohnung verlassen und vermutlich eine Kerze auf dem Adventskranz nicht gelöscht.

Vorsicht im Umgang mit Adventskränzen

Weil in der Advents- und Weihnachtszeit vermehrt Kerzen angezündet werden, auf Adventskränzen, Gestecken oder auch auf Weihnachtsbäumen, ruft die Polizei erneut zur Vorsicht auf.