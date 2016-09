Jeder Nationalrat muss beim Mandats-Antritt einen Amtseid leisten. Nun soll Kurt Fluri dagegen verstossen haben, wirft Thomas Matter (SVP, ZH) seinem Kollegen vor.

In einem Offenen Brief wendet er sich an den Solothurner. «Sie und ich, wir beide haben als Nationalräte einen Eid auf die schweizerische Bundesverfassung abgelegt», beginnt er. «Unser Eid verpflichtet uns, gemäss Artikel 2 die Unabhängigkeit des Landes zu wahren und die Rechte des Volks zu schützen.»

Der Eid verpflichte die Nationalräte zudem, die Zuwanderung von Ausländerinnen und Ausländern eigenständig zu steuern.