Zu den Wachstumsfaktoren von Jura zählen laut Pressemitteilung vor allem die Lancierung zweier neuer Produktlinien im Haushaltsbereich, einen verstärkten Fokus auf den Office- und Professionalbereich sowie eine verstärkte Präsenz am Verkaufspunkt.

2016 konnte Jura konnte 321'000 Vollautomaten absetzen, was 27'000 Einheiten mehr war als in 2015. Der Umsatz betrug insgesamt 421 Mio. Schweizer Franken, Grund dafür sind die weltweit prospetrierenden Märkten. Jura würde in den grössten Märkten, Deutschland und der USA, einen Wachstum im zweistelligen Prozentbereich verzeichnen, so General Manager Emanuel Probst. Auch der Markt im asiatischen Raum, aus Polen, den Niederlanden und Frankreich kann einen starken Wachstum verzeichnen. Weitere Jura-Märkte, die zuvor zu den Kleineren gehörten, waren letztes Jahr aufgeblüht, so zum Beispiel das Baltikum, Schweden, Kanada und China.

Die Investitionen in eine verstärke Präsenz am Verkaufspunkt waren ein weiterer Faktor im letzt jährigen Erfolg des Unternehmens. Die weltweiten Verkaufspunkte wurden zwar drastisch abgebaut, dafür konnten Kompetenz und nicht zuletzt Effizienz stark gesteigert werden. 2013 wurde ausserdem Jura Live eingeführt, eine Live-Videoverkaufsberatung auf der Internetseite des Unternehmens. Im vergangenen Jahr wurde dies auf die Verkaufspunkte im Fachhandel ausgeweitet. Schweizweit ist es nun möglich, durch Tablets in den Jura Stores jederzeit eine kompetente Fachberatung direkt vom Hauptsitz zu erhalten.

2016: Ein Jubiläumsjahr

2016 wurden gleich zwei Jura-Jubiläen gefeiert: Seit 2006, also schon seit 10 Jahren ist Roger Federer der Markenbotschafter der Firma und auch die Jura World of Coffee besteht schon seit 10 Jahren.

Im Oktober trat Roger Federer daher anlässlich zur zehnjährigen Zusammenarbeit mit JURA mit einem packenden Gespräch vor die Massen. Innerhalb dieser 10 Jahre habe sich die Zusammenarbeit laufend vertieft und zu einer langfristigen, engen Partnerschaft entwickelt.