Nachdem das Team von Trainer Marco Schällibaum die letzten zwei Spiele verloren hat, soll gegen Chiasso die Wende her. Wüthrich (20.) stellt mit seinem Kopfballtreffer die Weichen früh auf Sieg. Monighetti (35.) sorgt mit einem direkten Freistoss für den Ausgleich. Nach der Pause sieht Besle Rot und schwächt so sein Team. Padula (79.) und Simic (82.) treffen in der Schlussphase für die Tessiner.