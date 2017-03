Scherrer weiter: «Es gab zu einem unbekannten Zeitpunkt eine Überlast. Wann genau und weshalb wissen wir nicht, da gerade beim Spiel am Montag viele temporäre Installationen inklusive Fernsehübertragungswagen an die Stromversorgung angeschlossen waren.» Wegen der Überlast sei die Sicherung der Phase 1 ausgelöst und der Strom für die Beleuchtung worden.»

Es handle sich um eine grosse Sicherung. Diese sei ersetzt worden, worauf das Stadium wieder voll funktionsfähig gewesen sei. «Dabei hat man nicht gesehen, dass auch die Sicherung der Phase 2 defekt war. Sie sah äusserlich noch intakt aus, hat aber den Stromkreis für die 2. Zuleitung unterbrochen. Damit musste die neu eingesetzte Sicherung die volle Last übernehmen, was nach wenigen Minuten zu einem erneuten Ausfall der Sicherung geführt hat», so Scherrer.

Die Ursache für den Stromausfall geht laut Roger Geissberger zurück auf das Cup-Viertelfinal gegen den FC Luzern am 1. März: Während dieser Partie sei die zweite Sicherung kaputt gegangen. Geissberger sagt zur Wahrscheinlichkeit, dass gleich beide Sicherungen kaputt gehen: «Wer darauf Geld gewettet hätte, wäre nun sehr reich.»