Je ein Lattenschuss von Pascal Thrier, Ivan Audino und Sébastien Wüthrich, zahlreiche hochkarätige Möglichkeiten und eine rote Karte gegen Abwehrchef Stéphane Besle: Der FC Aarau sorgte am Samstagabend im weiten Rund des Stadio Riva IV in Chiasso für viel Stimmung und beste Unterhaltung. Am Ende aber jubelten die Tessiner. Und zwar gleich zweimal: Zuerst über den überraschenden 3:1-Sieg gegen die Aarauer, dann über die 0:1-Niederlage des FC Wohlen. Der härteste Konkurrent von Chiasso im Abstiegskampf verlor gegen Le Mont vor heimischer Kulisse 0:1.

Der Reihe nach: Aarau-Trainer Marco Schällibaum, Assistent Andy Ladner, Sportchef Raimondo Ponte und Vizepräsident Roger Geissberger hatten sich Anfang Woche zu einer Sitzung des Sportausschusses getroffen. Der für die erste Mannschaft verantwortliche Geissberger verlieh dabei seiner Unzufriedenheit über die Leistungen gegen Servette (0:1) und Wil (0:1) Ausdruck. Er wollte vom Trainerstab wissen, warum das Team zuletzt so saft- und kraftlos aufgetreten ist.

Majestätsbeleidigung

Wie Schällibaum die Frage von Geissberger beantwortet hat, wissen wir nicht. Fakt ist, dass der Trainer reagierte und im Vergleich zur Startformation gegen Wil gleich vier Änderungen vornahm. Mit Patrick Rossini, Ivan Audino, Michael Perrier und Denis Markaj spielten vier Neue. Das mit Sandro Burki sogar der Captain auf der Ersatzbank Platz nehmen musste, grenzte schon fast an Majestätsbeleidigung. Das Ziel der Umstellungen war klar: Der Trainer wollte nach den zuletzt harmlosen Auftritten mehr Aggressivität ins Spiel seines Teams bringen.

An Aggressivität fehlte es dem FC Aarau wahrlich nicht. Das ging so weit, dass Abwehrchef Stéphane Besle zu Beginn der zweiten Halbzeit nahe der Mittellinie nach einem rüden Einsteigen gegen Dorde Susnjar die rote Karte sah. Es war bereits der zweite Platzverweis für Besle in dieser Saison. «Ich kann diese rote Karte nicht nachvollziehen», sagte der Franzose. «Es war ein normaler Zweikampf. Natürlich habe ich den Gegenspieler getroffen. Aber dafür gleich rot zu zeigen, ist für mich unverständlich. Natürlich tut mir die ganze Sache leid. Ich möchte mich dafür bei den Verantwortlichen des FC Aarau entschuldigen. Es ist für den Klub und für mich eine ganz bittere Pille, dass ich am Mittwoch im Cupschlager gegen Lugano fehlen werde.»

Wieder einmal Besle

Besle glich nach dem Schlusspfiff einem Häuflein Elend. Dass der Innenverteidiger Selbstkritik übte, ist aller Ehren wert. Dass das Raubein gegen Susnjar nahe der Mittellinie aber voll zur Sache ging, ist schlicht und einfach nur dumm. Mehr noch. Zu zehnt stand der FC Aarau auf verlorenem Posten. «Der Platzverweis für Besle war der Knackpunkt in diesem Spiel», sagte Schällibaum. «Bis zu diesem Zeitpunkt waren wir die klar bessere Mannschaft. Was wir in der ersten Halbzeit zeigten, war ganz stark. Wir hätten zur Pause mindestens zwei Tore Vorsprung verdient gehabt.» Spielerisch war der FC Aarau dem Gegner aus der Südschweiz tatsächlich klar überlegen. Aber auch wenn diesmal mit drei Schüssen an die Latte eine gehörige Portion Pech mit im Spiel war, ist die Chancenverwertung nach wie vor ungenügend. Die Mannschaft macht sich das Leben momentan selbst schwer. Das Fazit nach dem kleinen Desaster in Chiasso fällt kurz und bündig aus: Der FC Aarau steckt nach drei Niederlagen in Folge und einem neuerlichen Blackout von Besle so richtig im Elend.