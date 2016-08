Doch der Verein und die Mannschaft um Trainer Zoltan Cordas wollten Soder unbedingt in ihren Reihen halten. Dank einer Sonderregelung – Soder muss nicht alle Trainings besuchen – wird er noch eine Saison anhängen. «Auch wenn ich so natürlich nicht mehr den Anspruch haben kann, immer zu spielen, habe ich unter diesen Bedingungen gerne nochmals für ein Jahr zugesagt. Es wird aber definitiv meine letzte Saison sein – egal, was passiert», so Soder, der in Möhlin wohnt und als Sanitär arbeitet.

Fleissig und frech

Dass der 29-Jährige seine Mannschaft auch in dieser Saison als Captain anführen wird, ist angesichts der Tatsache, dass er weniger trainiert und damit auch weniger Spielminuten absolvieren wird, nicht selbstverständlich. «Ich habe mein Amt als Captain zur Verfügung gestellt», sagt Soder. «Aber meine Teamkollegen und der Trainer wollten, dass ich trotzdem Captain bleibe. Das hat mich extrem gefreut und ich fühle mich geehrt, Captain dieser Mannschaft sein zu dürfen.» Diese Geste seiner Mannschaftskameraden zeigt, welchen Respekt und welches Ansehen Soder innerhalb der Mannschaft geniesst.

Dessen ist sich auch Trainer Zoltan Cordas bewusst. «Sandro ist sicher nicht der talentierteste Handballer, aber er ist enorm fleissig, arbeitet hart und bringt die nötige Frechheit ins Spiel. In diesen Belangen ist er ein Vorbild für alle. Genau solche Leute brauchen wir in unserem Team und ich werde alles dafür tun, dass er auch nach seiner Karriere als Spieler Teil der Mannschaft und des Vereins bleibt.»

Auftakt in Winterthur

Bevor es aber soweit ist, wird Sandro Soder noch eine letzte Saison – seine 13. in Serie im Dress der ersten Mannschaft des TV Möhlin – bestreiten. Es ist für ihn quasi eine Abschiedstournee, die er noch einmal so richtig geniessen will. «Ich freue mich auf die Saison, weiss aber schon jetzt, dass der endgültige Abschied sehr schmerzhaft sein wird. Für den TV Möhlin spielen zu dürfen, bedeutet mir alles», sagt Soder. Höchstens noch 26 Mal – oder, falls der TV Möhlin die Barragespiele erreichen sollte, noch zwei weitere Male – wird sich Sandro Soder vor einem Meisterschaftsmatch das Dress des TV Möhlin überziehen können und seine Mannschaft aufs Feld führen.

Zum Auftakt in die neue NationalligaB-Meisterschaft wird er dies morgen Freitag in Winterthur beim Spiel gegen die SG Yellow/Pfadi Espoirs (20.30 Uhr, Eulachhalle) tun.