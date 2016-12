Zwei von ihnen, Captain Romann und Topskorer Aufdenblatten, haben soeben ihre Verträge beim HSC um zwei Jahre verlängert. Aufdenblatten, seit der U13 im Klub, derzeit bester Feldtorschütze der ganzen Liga und im erweiterten Kader der Nationalmannschaft, war auch von anderen Vereinen umworben. Doch er bleibt, und auch Misha Kaufmann hat bis zum Ende Ende der Saison 2018/19 unterschrieben – vielleicht kehrt beim HSC nun tatsächlich die lange vermisste Kontinuität ein. Doch bei aller Begeisterung über den Höhenflug: Der Verein befindet sich auf einer Gratwanderung. Dass die Mannschaft gegen Teams gewinnt, deren Budget zum Teil das Zwei- oder Dreifache beträgt, lässt die Fans jubeln. Aber wenn sich der HSC längerfristig in der NLA etablieren und unter den besten sechs Teams mitspielen will, braucht er mehr Breite.

Jetzt muss der Schwung genutzt werden

Mindestens einer, besser zwei zusätzliche Spieler sind nötig, um Aufdenblatten und Romann zu entlasten. Dies lässt sich mit dem aktuellen Budget – für die erste Mannschaft stehen rund 650 000 Franken zur Verfügung – nicht realisieren. Im eigenen Nachwuchs gibt es talentierte Spieler, die aber noch nicht bereit sind, um in der NLA eine tragende Rolle zu übernehmen. Suhr Aarau hat in diesem halben Jahr viel Goodwill gewonnen, das Team spielt erfolgreich und attraktiv, die Zuschauer strömen wieder in Scharen in die Schachenhalle. Dies gilt es nun zu nutzen, um auch finanziell das Fundament für weitere Höhenflüge zu legen. Gefordert ist die Vereinsführung, gefordert sind aber auch potenzielle Sponsoren, also Unternehmen im Aargau.