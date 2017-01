Baden verlor 17 Sekunden vor der Sirene den Ball. Möhlin nahm ein Time-Out und plante den letzten Angriff, um wenigstens noch ein Unentschieden aus der Aue mitzunehmen. Doch der erste Abschlussversuch der Fricktaler wurde mit einem Foul unterbunden und der zweite Schuss von den Verteidigern abgewehrt. Sirene – Schluss aus. Der STV Baden hat mit einem Tor gewonnen und die Spieler – von beiden Seiten – liessen mächtig Druck ab. Es gab ein kurzes Gerangel und es fielen auch ein paar nicht druckreife Worte. «Da mussten die Emotionen raus», meinte Badens Trainer Björn Navarin. «Das ist nicht dramatisch und sollte man nicht überbewerten», ergänzte der ehemalige Shooter. Die Schiedsrichter, welche sich in dieser harten und hektischen Partie nicht anstecken liessen, hatten auch diese Situation schnell unter Kontrolle.

Guter Start…

Baden kam gut in die Partie und erarbeitete sich einen Vorsprung von vier Treffern. Bis zum Seitenwechsel lagen die Stadtturner immer noch mit zwei Toren im Vorsprung. Doch Möhlins Trainer Zoltan Cordas, der zuvor sieben Jahre lang den TV Endingen trainierte, schien die bessere Ansprache gefunden zu haben. Auf jeden Fall kamen die Fricktaler immer besser in Fahrt. Vom 16:14 drehten die Gäste die Partie innert fünf Minuten zum 16:18. Da reagierte Badens Trainer und nahm bereits sehr früh sein erstes Time-Out. Es wirkte nur bedingt, die Führung wechselte sich regelmässig ab. «Bei uns war viel zu wenig Bewegung im Angriff», bemängelte Navarin in den Start in zweiten Hälfe.