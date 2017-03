Igor Nganga, wie haben Sie als Spieler den Stromausfall erlebt?

Igor Nganga: Das war komisch, ich dachte zuerst an einen Scherz, das kann ja nicht möglich sein. Es schien zuerst, als wäre es nur ein kleines Problem, doch das war nicht so. Es war schade, dass wir dieses Spiel nicht austragen konnten. Denn es lag etwas in der Luft für uns, wir waren heiss auf dieses Spiel gegen den FC Zürich, jeder war bereit für seine Aufgabe.

Sie waren auf dem Platz, als es plötzlich dunkel wurde.

Ja, wir bereiteten uns mit dem Aufwärmen auf das Spiel vor, worauf wir plötzlich nichts mehr sehen konnten. Der Schiedsrichter hat dann gemeint, dass wir alle in die Kabine sollen, dann haben wir zehn, fünfzehn Minuten gewartet.