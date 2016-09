Frisch geduscht, frisch frisiert und im schmucken, rot-schwarzen Trikot des FC Aarau gekleidet: Ivan Audino erscheint im Brügglifeld pünktlich zum Fototermin für seine Autogrammkarte und die FCA-Website. Der junge Mann grüsst freundlich, schüttelt Hände, stellt sich in Pose und lässt das Blitzlichtgewitter geduldig über sich ergehen. Mehr noch. Die neue Nummer 20 des FC Aarau strahlt. «Ich hatte zwischenzeitlich etwas den Spass am Fussball verloren», sagt er. «Jetzt freue ich mich auf die neue Herausforderung. Der FC Aarau ist eine gute Adresse. Ich werde meine ganze Kraft in den Dienst der Mannschaft stellen.»

Wenn das mal keine Ansage ist. Audino also ist guter Dinge. Das war in den vergangenen Monaten nicht so. Vor dieser Saison fiel Audino beim FC Wil trotz Vertrags bis 2020 ausser Rang und Traktanden. Der 25-Jährige zählte wegen der Vielzahl an Spielern und der grossen Konkurrenz nicht mehr zum Kader und durfte nicht mit der ersten Mannschaft trainieren. Eine ungewöhnliche Massnahme. Schliesslich spielt Audino seit 2012 für die Ostschweizer, bestritt 117 Spiele und erzielte 26 Tore.