Am Samstag, 4. Dezember trifft der FC Aarau in der 17. Runde der Saison 2016/17 im Derby auf den FC Wohlen. Der FCA möchte die ärgerliche 2:3-Niederlage gegen Xamax schnell vergessen machen. Der FC Wohlen will seine starke Auswärtsserie weiter ausbauen. Um 15.00 Uhr geht es los.