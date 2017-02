Rituale, Marotten und Glücksbringer bestimmen den Alltag vieler Athleten. Was von aussen befremdend oder gar neurotisch wirkt, ist wichtiger Teil der Vorbereitung. Rituale helfen, die Aufmerksamkeit zu bündeln und Körper und Geist auf das richtige Mass zwischen Anspannung und Entspannung zu trimmen.

In keiner Disziplin ist der Grat zwischen Siegen und Fliegen so schmal wie im Slalom, wo die Athleten ihre Skispitzen mit Abständen im Millimeterbereich an den Kippstangen vorbeimanövrieren. Die Läufe sind kurz und Fehler bedeuten das Ende aller Medaillen-Träume. Aberglaube hilft im Kampf um Millimeter und Hundertstelsekunden. Hier die skurrilsten und witzigsten Rituale der Slalom-Asse.

Mikaela Shiffrin - Mozart und Worträtsel

«Die Musik triggert mich. Ich mag Mozarts Kompositionen. Sie sind abstrakt, haben aber einen Rhythmus», erklärt die 19-jährige Amerikanerin einmal im «Spiegel». Es gebe Lieder, die ihr das Gefühl gäben, die Beste der Welt zu sein.

Am Start rufe sie dieses Gefühl ab. «Wenn ich gut fahre, höre ich die Stangen auf den Boden schlagen. Tock! Tock! Das erinnert mich an ein Schlagzeug, es ist wie der Takt eines Songs. Skifahren ist dann wie Tanzen. In meinen stärksten Rennen bin ich ins Ziel getanzt.» Um sich vor den Rennen zu entspannen, löst Shiffrin zudem mit ihrer Mutter Eileen Worträtsel.