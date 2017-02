Dass mit dem gleichaltrigen Romand Numa Lavanchy nun einer die Captainbinde trägt, der sich eben erst in der Super League etabliert und sprachlich noch Defizite hat, zeigt auf, wie gross das Dilemma der Zürcher ist. Wie nur wollen sich diese aus dem Abstiegskampf raushalten, wenn eine Mannschaft ohne Persönlichkeiten am Werk ist? In welcher der beste Fussballer zu introvertiert ist, um als Spielführer infrage zu kommen?

Tami steht unter Zugzwang

Nein, die Vorzeichen auf einen sorgenfreien Frühling stehen nicht gut bei GC. Selbst wenn Trainer Pierluigi Tami im Training in dieser Woche positive Entwicklungen gesehen haben will. «Wir müssen mutig sein, mit Freude spielen und uns auf unsere Stärken fokussieren», sagte gestern der Tessiner, ehe er mit der Mannschaft in seine Heimat fuhr, wo heute im Cornaredo der FC Lugano wartet.

Nur: Welche Stärken sind das denn? Beim 0:1 gegen Thun am letzten Samstag waren jedenfalls keine zu sehen gewesen, sodass die fünf Punkte Vorsprung auf Schlusslicht Vaduz reichlich trügerisch daherkommen. Gegen Thun spielte GC wie ein potenzieller Absteiger: ohne Überzeugung, ohne Selbstvertrauen, einfach nur schlecht.

Kein Zweifel: Das Spiel in Lugano hat für GC wegweisenden Charakter. Danach folgen Gegner wie Sion, YB und Luzern. Verlieren die Hoppers in Lugano, wird der Druck auf Trainer Tami stark zunehmen. Vielleicht steht ja mit dem im Oktober für den Nachwuchs verpflichteten Technik- und Taktiktrainer Carlos Bernegger bereits der Nachfolger in den Startlöchern. Aber auch CEO und Sportchef Manuel Huber braucht dringend Erfolge. Er hat noch nicht bewiesen, den schwierigen Aufgaben bei GC gewachsen zu sein. Auf dem Campus zeichnen sich unruhige Zeiten ab.