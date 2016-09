Am Wochenende fand das letzte Qualifikationsturnier der Swiss Karate League in Neuenburg (NE) vor den Karate Schweizermeisterschaften statt. Auch die Wettkämpfer/innen des Budo Sport Center Liestal nahmen an diesem Turnier Teil und erzielten 5 Gold-, 3 Silber- und 7 Bronzemedaillen sowie 5 Punkteränge (5. und 7. Ränge).