In seiner bereits achten Auflage wird das Finale dieses Tanzwettbewerbs zum ersten Mal in Basel-Stadt ausgetragen, und zwar am 18. März im Musical Theater Basel. Verantwortlich für die Organisation sind die beiden Sportämter Basel-Landschaft und Basel-Stadt.

Rund 400 tanzbegeisterte Teilnehmer

Die besten Teams in den Kategorien Primarschulen, Sekundarstufe I und Sekundarstufe II werden an den Start gehen. Insgesamt präsentieren rund 400 tanzbegeisterte Schülerinnen und Schüler im Musical Theater ihre Tanzshows.

Eröffnet wird der Anlass kurz nach 13.30 Uhr durch Regierungsrat Dr. Conradin Cramer. Erwarten dürfen die Zuschauerinnen und Zuschauer ein Feuerwerk an Emotionen, jugendlichem Elan und faszinierenden tänzerischen Darbietungen; ein Besuch lohnt sich auf alle Fälle.