Vor sechs Jahren verliess Lausanne, einer der grossen Schweizer Basketball-Vereine, freiwillig die Nationalliga A, um – aus finanziellen Gründen – in der 1. Liga einen Neuanfang zu machen. Nun sind die Waadtländer wieder in der Landeselite und haben eine gänzliche neue Mannschaft formiert, welche mehr als die Starwings und die beiden anderen Deutschschweizer Teams (Luzern, Winterthur) kostet. Und Randoald Dessarzins, der ambitionierte Cheftrainer der Waadtländer glaubt, dass «wir stark genug sind, um uns für die Playoffs zu qualifizieren».

Gegen die Starwings spielte der Neuling zeitweise gut, aber doch nicht gut genug, um die Unterbaselbieter gefährden zu können. Denn die Gäste hatte mit Spielmacher Chris Jones und in der Endphase mit Captain Joël Fuchs zwei Akteure, die eine Klasse Mit- und Gegenspieler spielten. Jones ist ein kompletter Basketballer – er kann alles, was es für einen superben Aufbauer und Organisator braucht. Und Fuchs warf im letzten drei Dreier (mit einer ordentlichen Endquote von vier von neun), welche «die Partie endgültig töteten», wie die Exponenten der Gastgeber nach Abpfiff erklärten.

Und weil Darell Vinson (solange er nicht foulbedingt zurückstecken musste) und Björn Schoo die Bretter dominierten und Octavius Brown sehr gute Defensearbeit auf den wesentlich flinkeren und wurfstarken Anton Wilson leistete, hatten die Birsfelder kleine, aber entscheidende Vorteile. Noch war bei der Equipe von Cheftrainer Roland Pavloski nicht alles Gold. Auch die «Wings» haben viel Luft nach oben und einige Akteure (Brown vor allem) müssen in der Offensive zulegen.

Aber eine Auftaktpartie bei einem Aufsteiger, der durchaus berechtigte Ambitionen hegen darf, zu gewinnen, ist auch ein starkes Zeichen. Und spricht für die Homogenität und die Reife dieser «neuen Wings», welche in Lausanne in Jones und Fuchs über zwei herausragende Akteure verfügten. Können andere Teamkollegen an das Level des US-Profis respektive Teamcaptains herankommen, so sind die Starwings ebenfalls ein potenzieller Kandidat für die Playoffs.