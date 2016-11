Nun so viel vorweg; es gelang ihm auf sensationelle Weise. Er besiegte seine Gegner klar und konnte seinen ärgsten Mitstreiter um den Titel deutlich mit 7 Punkten Vorsprung auf den zweiten Platz verweisen. Für den jungen Kämpfer Sascha To ist dieser Erfolg ein ganz spezielles Erlebnis, so mal er in dieser Saison durch seine Lehrabschlussprüfung unter einer ziemlichen Belastung stand und somit auch die eine oder andere Niederlage in diesem Jahr einstecken musste. Nichtsdestotrotz rappelte sich To immer wieder auf und konnte durch seine Leistungen in den letzten paar Wochen das Blatt wenden und Schweizermeister im Pointfighting -63kg werden.

Wie immer kämpfte Sascha To auch in der nächst höheren Gewichtsklasse (Pointfighting -69kg) wo er sich einen soliden zweiten Platz erkämpfen und somit auch noch Vize-Schweizermeister werden konnte.