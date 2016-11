Dass das Auswärtsspiel gegen den Schweizer Meister aus Nottwil ein sehr schweres Unterfangen wird, war Allen von Anfang klar. Wie beim Heimspiel im September spielte Spono von Anfang an mit grossem Tempo und variantenreichem Spiel und es musste den Baslerinnen wieder Angst und Bange werden, das das Spiel wiederum mit einer richtigen Klatsche enden würde.



Nach gut acht Minuten stand es bereits 8:1 für Spono, das heisst das Spiel war bereits mehr als vorentschieden. Den Baslerinnen gelang es wiederum nicht, die schnellen, agilen Spielerinnen der Einheimischen zu stoppen. So stand es nach gut 20 Minuten 15:5 und mit einem 19:6 ging es in die Halbzeitpause.



Mit einem mulmigen Gefühl kamen die Baslerinnen zur 2. Halbzeit aufs Feld. Es war zu befürchten, dass Spono, angetrieben von seinem ehrgeizigen Trainerduo Mühlethaler und Accola, weiter Gas geben würde. Aber dem war nicht so. Sicherlich spielte Basel eine deutlich bessere 2. Halbzeit. Aber bei Spono hatte man das Gefühl, das der „Stecker“ rausgezogen wurde. Es ging nur noch um das Verwalten des Ergebnisses, was sicher ohne Probleme gelang. Die Tordifferenz erhöhte sich nicht weiter, die Baslerinnen konnten gut mithalten und zum Schluss resultierte ein sicher hoch verdienter 30 : 17 – Sieg für Spono.

Während die Gäste mit dem Resultat «leben konnten», war man bei den Verantwortlichen von Spono sprachlos ob der «schlechten» 2. Halbzeit.