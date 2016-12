Der 43-Jährige ist seit Sommer in der Organisation der Old Boys. Zuvor war er gut sechs Jahre beim FC Solothurn tätig, zuerst im Nachwuchsbereich und dann knapp zwei Jahre als Übungsleiter des Fanionteams in der 1. Liga. Nach starken anderthalb Jahren mit dem Klassenerhalt und einem darauffolgenden guten vierten Platz wurde Sayilir vor genau einem Jahr etwas überraschend durch Hans-Peter Zaugg ersetzt.

Wie OB bekannt gab, hat sich der schweizerisch-türkische Doppelbürger vor allem als «Förderer junger Spieler einen Namen gemacht.» Sayilir startet bei den Gelbschwarzen in einer ähnlichen Position wie 2014 bei Solothurn: im Abstiegskampf. Die Old Boys haben nach der Hinrunde in der Promotion League nur einen Punkt Vorsprung auf einen Abstiegsplatz.