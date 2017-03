Patrick Mendelin hat einen Traum. Der Sportchef von Basel Regio möchte mit seinem Fanionteam in die höchste Spielklasse, die Nationalliga A, aufsteigen. Und die Basler sind gut im Rennen. Am morgigen Samstag beginnt die Best-of-5-Serie des Playoff-Halbfinals gegen Floorball Thurgau. «Wir starten sicher als Aussenseiter in diese Serie. Doch wir haben intakte Chancen auf eine Überraschung», sagt Mendelin.

Schon nur das Erreichen des Playoff-Halbfinals ist ein grosser Erfolg für die Mannschaft, die erst diese Saison von der 1. Liga in die NLB aufgestiegen ist. Auch im Nachwuchs läuft es rund: Die U21 befindet sich in den Aufstiegsspielen für die höchste Juniorenliga. Die Damen ihrerseits schafften den Ligaerhalt in der NLB schon im Februar. Mit einem Herrenteam und einem Damenteam in der NLB ist Basel Regio der einzige Unihockeyverein in beiden Basel, der im Leistungssportbereich tätig ist. Rund 500 Mitglieder zählt der Club – das ist fast die Hälfte aller Lizenzierten in Basel-Stadt und Baselland (1365).

Trotzdem: Keine Mannschaft in der höchsten Spielklasse zu haben, ist untypisch für eine Region, die sonst sportlich in der Schweiz die Nase vorn hat. Unihockey ist mit 32 741 lizenzierten Spielern nach dem Fussball (225 000 Lizenzierte) die schweizweit zweitgrösste Mannschaftssportart. In den Unihockey-Hochburgen Bern und Zürich spielen gleich mehrere Teams in der NLA, bei den Herren wie bei den Damen. Was ist also los mit dem Unihockey in der Sportregion Basel?

Niedergang von Basel Magic

«Basel hat eine grosse Unihockey-Tradition», sagt Daniel Bareiss, der Zentralpräsident des schweizerischen Unihockeyverbandes swiss unihockey. In der Tat: Bis 2008 konnte sich ein Basler Verein 14 Saisons lang in der höchsten Spielklasse behaupten. Unter dem Namen Basel Magic nahm es das Fanionteam von damals mit Floorball Köniz und SV Wiler-Ersigen auf.

Clubs, die heute Jahr für Jahr im Rennen um den Schweizermeistertitel mitmischen. Doch der Erfolg von Basel Magic wuchs nicht auf gesunden Strukturen. Der Verein hielt sich vor allem mit ausländischen Spielern in der NLA und verfehlte es, eine gute Basis mit dem eigenen Nachwuchs aufzubauen. 2008 zerfiel das Kartenhaus: Wegen finanziellen Schwierigkeiten und zahlreichen Abgängen wichtiger Spieler und Funktionäre musste Basel Magic den Betrieb einstellen.