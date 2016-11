Was aber mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht im Zusammenhang damit stand, dass der FCB in der Champions League am Mittwoch in Sofia auch nur halbe Sache gemacht hatte und die Qualifikation für die Europa League aufschob. Mit dem 0:0 gegen Ludogorets aber immerhin die Chance wahrte, sich im Heimspiel gegen Arsenal doch noch für die Sechzehntelfinals in diesem Wettbewerb zu qualifizieren. Falls Ludogorets in Paris weniger Punkte holt, als Basel gegen die Gunners.

Wichtige Spiele in der Meisterschaft

Doch bis dahin sind es noch zehn Tage und der FCB hat noch die beiden Super-League-Spiele morgen Sonntag in Sion und in einer Woche bei den Young Boys vor der Brust. Dass diese beiden Gegner aus der erweiterten Spitze des Schweizer Klubfussballs für den FCB im Hinblick auf den Hit gegen Arsenal zum richtigen Zeitpunkt kommen, weil sie ihn auf Betriebstemperatur bringen, stellt Fischer in Abrede.

Er wehrt sich gegen die Ansicht, die haushohe Überlegenheit seiner Mannschaft in der Meisterschaft sei ein Nachteil, wenn es im Europacup auf einen höheren Level gehe. «Vaduz hatte auch seinen Anteil, dass wir gegen Rasgrad so gut spielen konnten», sagte der FCB-Trainer, und korrigierte sich sogleich: «Dass wir hervorragend waren.» Fischer sagte allerdings nicht, ob der Anteil der Liechtensteiner darin bestanden habe, die Basler bei deren 6:0-Sieg im St. Jakob-Park mit richtig viel Selbstvertrauen zu versorgen oder angesichts des früh feststehenden Sieges seinem Team zu erlauben, Kräfte zu schonen …

Wie auch immer: Der Tabellenführer fährt heute im Wissen ins Wallis, auf einen Gegner zu treffen, der ein anderes Gesicht zeigen wird, als noch beim 3:0 am ersten Spieltag. «Ich bin zwar der Ansicht, dass Sion auch unter Trainer Didier Tholot eine gute Mannschaft war, aber Peter Zeidler hat aus ihr eine Einheit geformt. Sion steht hoch und spielt einen aggressiven Fussball», hat Fischer erkannt.

Er sagt, er habe den Namen des neuen Sittener Trainers zwar auch schon vor dessen Ankunft in Sion gehört, aber geläufig sei er ihm nicht gewesen. «Ich wusste natürlich, dass er bei Salzburg der Nachfolger von Adi Hütter gewesen war.» Fischer erwartet am Sonntag einen «geladenen» Gegner, der voller Ehrgeiz versuchen werde, seiner Mannschaft die erste Niederlage beizufügen. Er habe Sion beim 3:4 in Bern gegen YB gesehen.

Gute personelle Situation

Das sei zwar ein Spektakel gewesen, habe allerdings mit einer guten Organisation auf dem Spielfeld nicht mehr viel zu tun gehabt. «Obwohl der FCB in den letzten Jahren in Sion viele positive Ergebnisse erzielte, ist es noch immer schwierig, dort zu spielen», sagt Fischer. Wohl aber nicht mehr ganz so heiss wie zu jener Zeit, als er noch als Spieler mit dem FC Zürich und dem FC St. Gallen im Tourbillon aufkreuzte. «Das Stadion war damals eine Festung wie das Espenmoos in St. Gallen auch», erinnert sich Fischer. «Ich erlebte in Sion mein Debüt mit einer 1:6-Niederlage.»