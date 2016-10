Auf beiden Seiten werden je ein wichtiger Akteur fehlen. Bei den Starwings der Aargauer Philippe Sager und beim Gast Marco Lehmann (der U23-MvP der letzten Saison in der Nationalliga B hat auf Anhieb im Oberhaus reüssiert) sind seit Montag in China an der Un­iversiade, wo sie die ETH Zürich vertreten. Für beide Klubs war es eine Selbstverständ­lichkeit, Sager und Lehmann das Einverständnis für zehn Tage China zu geben. Meister­schaftsspiele im Klubdress wird es für beide noch viele geben; eine Universiade ist eine einmalige Sache.

Innerschweizer Invasion?

Luzern mobilisiert auf den Social Media seine Anhänger, am Sonntagnachmittag nach Ba­sel (korrekter: Birsfelden) zu fahren. Cheftrainer Danijel Eric, einst bei den Star­wings Spie­ler, dann Assistenztrainer (beim Cupsieg 2010) und danach zwei Jahre lang Cheftrainer, erklärt: «Es wäre wichtig, wenn uns möglichst viele SCB-Fans vor Ort unter­stützen wür­den. Die Stimmung war am letzten Samstag in der Maihofhalle einfach genial und hat we­sentlich dazu beigetragen, dass unser Team den Sieg holen konnte.» Für Eric ist deshalb klar: «Je mehr laute SCB-Fans in Birsfelden, desto grösser unsere Siegeschan­cen!»

Dass dies jedoch alles andere als einfach wird, weiss SCB Erić. «Mit dem deutlichen Start­sieg in Lausanne haben die Starwings gezeigt, dass mit ihnen dieses Jahr zu rechnen ist.» Ausserdem gelten die Baselbeiter als überaus heimstark. «In der Sporthalle Birsfelden ist es für keinen Gegner einfach zu gewinnen», fährt Eric fort. Diese Erfahrungen haben die Luzerner erst vor drei Wochen gemacht, als sie sich am Novartis-Cup gegen die Starwings deutlich geschlagen geben mussten.