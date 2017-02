Gegenüber 2016 sind das zwei Plätze mehr. In den einzelnen Sparten sieht es so aus: Am stärksten ist weiterhin der Bereich Trampolin mit 22 Kaderplätzen vertreten (+2). Das ist ein neuer Rekord.

Die fünf Abgänge von Viktoria Bosshard, Janina Müller, Anina Wechsler, Laura Schweizer und Alisha Dalcher konnten durch sieben Neuaufnahmen mehr als kompensiert werden. Vier davon sind Knaben, die sich seit dem Neuaufbau im Herbst 2014 erstmals für ein nationales Kader qualifizieren konnten. Die drei restlichen Neuaufnahmen betreffen Turner des TV Grenchen.

Seit August arbeitet das NKL nach einem neuen Konzept mit dem TV Grenchen zusammen. Die Athleten trainieren 1-2 Mal pro Woche im Leistungszentrum NKL in Liestal und 3-4 Mal in Grenchen. Sobald ein Athlet den Kaderstatus erreicht hat, übernimmt das NKL die Verantwortung für die Planung und Koordination.

Mit diesem neuen Konzept wird sichergestellt, dass die Athleten die gewohnte Umgebung nicht ganz verlassen müssen, jedoch trotzdem zielorientiert auf die entsprechenden Kadertests vorbereitet und anschliessend erfolgreich weiter begleitet werden.

Kunstturnen Männer

Die Kunstturner stellen neu noch acht Kaderplätze, das ist einer weniger als im 2016. Vier Abgängen stehen drei Neuaufnahmen gegenüber. Bei den Abgängen befinden sich mit Janick Brunner und Jonas Munsch zwei Turner, die vor einem Jahr noch ins Erweiterte Nationalkader aufgestiegen sind, den Sprung nach ganz oben aber nicht schafften.

Der 19-jährige Jonas Munsch kehrt nach mehr als fünf Jahren von Magglingen zurück nach Liestal ins NKL. Sein grosses Ziel ist nun die Qualifikation für die Sommer Universiade in Taipei (Taiwan).

Der 22-jährige Janick Brunner arbeitet zu 60 Prozent in seinem erlernten Beruf und bildet sich zum Trainer aus und betreibt noch ein reduziertes Training. Seit 1. September 2016 trainiert er im NKL junge Turner.

Der Rücktritt von Silas Kipfer ist für das NKL und den Schweizerischen Turnverband ein grosser Verlust. Die Hoffnungen, dass der 17-Jährige nach seiner Auszeit zum Leistungssport zurück findet, haben sich leider nicht erfüllt.

Die Prioritäten setzt er neu ins Berufsleben. Nach der zweijährigen Attestausbildung ins Schreinerhandwerk hat er zu Beginn dieses Jahres eine neue Herausforderung in Angriff genommen, die Berufslehre als Schreiner. Der vierte Abgang betrifft Finn Rickenbacher (Erweitertes Jugendkader), der den Rücktritt vom Leistungssport erklärt hat.

Nach einem Jahr Unterbruch ist der 14-jährige Yannik Rüfenacht wieder ins Erweiterte Nachwuchskader aufgenommen worden. Erstmals konnte sich der Jahrgang 2006 qualifizieren. Vom NKL schafften dies Marvin Heinimann und Jaron Rohrbach.

Kunstturnen Frauen

Die Kunstturnerinnen sind mit sechs Kaderplätzen vertreten. Gegenüber dem Vorjahr ist das ein Platz mehr. Die beiden Juniorinnen Lynn Schulz und Alessia Scariti erklärten mitten in der letztjährigen Wettkampfsaison aus verschiedenen Gründen ihren Rücktritt vom Leistungssport.

Diesen zwei Abgängen stehen mit Emma Schlup, Sina Rüfenacht und Ella Bitterlin drei Neuaufnahmen gegenüber. Dieses Trio hat sich an den STV-Testtagen zusammen mit den bisherigen Lara De Russi und Maja Joos bestens präsentiert und die Qualifikation geschafft.

Bleibt noch Fabienne Strub. Der 15-Jährigen gelang ein bemerkenswerter Aufstieg ins Erweiterte Nationalkader. Sie ist die erste NKL-Turnerin, die es so weit gebracht hat. Die Absolventin der Wirtschaftsmittelschule in Liestal trainiert aber weiterhin im regionalen Leistungszentrum NKL und wechselt nicht nach Magglingen ins Verbandszentrum des STV.