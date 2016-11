Telegramm

RTV 1879 Basel - HSC Suhr Aarau 35:24 (17:10)

Sporthalle Rankhof, Basel. - 300 Zuschauer. - SR: Sager/Styger. - Torfolge: 2:0, 2:1, 4:1, 5:2, 5:4 (11.), 10:4 (16.), 12:6, 13:7, 13:9 (26.), 17:9 (30.), 17:10; 19:11 (32.), 20:13, 20:15, 22:17 (42.), 28:17 (50.), 31:18 (53.), 32:20, 32:22, 34:24, 35:24. - Strafen: 3- mal 2 Minuten gegen den RTV 1879 Basel (inklusive direkte rote Karte (56.(32:20) gegen Wittlin wegen Unsportlichkeit, 4-mal 2 Minuten gegen den HSC Suhr Aarau.

RTV 1879 Basel: Ullrich/Steiner (ab 50.); Hylkén (1), Berger (3), Goepfert, Stamenov (4), Cvijetic (6/1), Basler (3), Kozina (8), Dannmeyer (1), Wittlin (3), Jurca (6/4).

HSC Suhr Aarau: Radovanovic/Locatelli (für zwei Penalties); Golubovic (1), Bräm (1), Prachar, Baumann (3/2), Romann (6), Tim Aufdenblatten (7), Lukas Strebel (1), Rohr (1), Zehnder, Kurbalija (2), Kägi (2), Patrick Strebel, Andersen.

Bemerkungen: RTV 1879 Basel ohne Ebi, Waeghe, Schröder (alle verletzt) und Gerbl (Einsatz mit Kadetten Espoirs in der NLB), RTV setzt alle Spieler ein. - HSC Suhr Aarau ohne Pramuk (verletzt). Andersen Mitte der ersten Halbzeit mit einer schweren Knieverletzung ausgeschieden. - 55. (31:19) Locatelli hält Penalty von Jurca. - Time-Outs: RTV 1879 Basel: 26. (13:9) und 39. (21:15). HSC Suhr Aarau: 6. (4:1), 17. (10:4) und 49. (26:17). - Gedenkminute für den verstorbenen ehemaligen RTV- und Morgenholz-Präsidenten Max Benz. Die Trauerfeier findet am Mittwoch, 23. November 2016, um 14:00 Uhr in der Pauluskirche in Basel statt.