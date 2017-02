Am Dienstag um 11.30 Uhr wurde Thomas Gass vom Trainer informiert, dass er am Abend das Tor gegen Zuchwil hüten wird. Stammtorwart Damian Osterwalder musste aufgrund eines bakteriellen Infekt passen. An Gass lag es aber nicht, dass der EHC Basel verloren hat. Zuchwil war in Sachen Laufbereitschaft, Zweikampfstärke, Bullies, Powerplay und Passgenauigkeit an diesem Abend die bessere Mannschaft.

Zudem verstrickten sich die Basler Spieler in zuviel Einzelaktionen „Wir haben den Job nicht gemacht“, war dann auch das enttäuschende Fazit von Gass nach dem Spiel. „Wir haben das Spiel schon im ersten Drittel aus der Hand gegeben, Pässe sind nicht richtig angekommen, wir hatten zuwenig Schüsse aufs Tor und sind zu Passiv gewesen.“

Dabei sah es bis zur Mitte der Spielzeit zumindest resultatmässig gar nicht so schlecht aus. Nach einem torlosen Startdrittel, wo die Solothurner bereits etwas mehr vom Spiel hatten, ging Basel durch Jordan Pfennich 1:0 in Führung. Nachdem Cyrill Voegelin nur 17 Sekunden später das 2:0 erzielte, schien aus Basler Sicht alles in die richtige Richtung zu laufen.

Das dachten womöglich auch die Spieler. Die Konzentration liess nach, was Zuchwil prompt auszunutzen wusste. Zunächst war Müller im Powerplay erfolgreich. Den ärgerlichen und unnötigen Ausgleich erhielt Basel in Überzahl, nachdem in der neutralen Zone zwei Zweikämpfe verloren gingen.

Nächste Partie am Donnerstag

„Wir wissen um die Stärke von Zuchwil in der neutralen Zone. Wir haben daher auch im Training verschiedene Optionen angeschaut. Sie haben heute sehr aggressiv gespielt und am Schluss den Sieg auch mehr gewollt und daher verdient gewonnen. Trotzdem sei nicht alles negativ gewesen“, so Gass.

Tatsächlich zeigte sich Basel in der Rückwärtsbewegung nach verlorenen Pucks im Gegensatz zum ersten Spiel verbessert. Zudem kam die Mannschaft durchaus auch zu teils sehr guten Chancen.

Insbesondere in den letzten 10 Minuten schien das Momentum zu Gunsten Basel zu kippen. Maurer, Mombelli und Voegelin hatten nochmals gute Abschlüsse. Den Besten hatte jedoch Zuchwils Röthlisberger 24 Sekunden vor Schluss mit dem Siegtreffer. Fast wäre doch noch der Ausgleich gelungen. Goalie Zaugg zeigte jedoch zwei Sekunden vor Schluss gegen Tuffet nochmals eine letzte Parade. Da war Basels Gass schon nicht mehr im Tor.

Um gegen den starken Gegner zu bestehen, sind jetzt neben einer besseren Powerplay- und Bully-Statistik insbesondere läuferische und kämpferische Tugenden gefragt. „Forechecking betreiben. Mehr gegen den Mann spielen und schneller laufen“, wie es Thomas Gass von seinen Kollegen fordert.

Das dritte Playoff-Spiel findet am nächsten Donnerstag um 20.15 Uhr in Zuchwil statt. Das Vierte am Samstag, 18. Februar um 20.15 Uhr wieder in Basel.