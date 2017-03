«Wir haben 60 Minuten alles richtig gemacht. Nein. Stimmt nicht. Wir haben es verpasst, die Tore 2 und 3 zu machen», resümiert Berneggers FCB-Pendant Urs Fischer nach der Partie treffend, denn es wird tatsächlich nochmal spannend.

Chancentod und Rot

In der 58. Minute, GC-Stürmer Dabbur kratzt gerade einen Lang-Kopfball von der Linie, kehrt urplötzlich neues Leben in das vorher leblose GC. Die Maus stemmt sich gegen ihr Schicksal. Es entwickelt sich ein Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten, doch vor dem Tor kommt GC dem FCB in puncto mangelnder Kaltschnäuzigkeit in nichts nach. Dabbur versemmelt gleich zwei Hochkaräter und der FC Basel kann sich bei Goalie Tomas Vaclik bedanken, dass es am Ende für drei Punkte reicht.

Unschöner Höhepunkt der Schlussphase ist die Grätsche von Patrick Olsen in den Knöchel von Manuel Akanji, der zum Glück unverletzt bleibt. Klossner zeigt zurecht glatt Rot. GC ist erlegt. Die Katze gewinnt ein ungleiches Duell und Urs Fischer befindet sich mit dem FCB weiter auf Rekordjagd.