Erneut sahen sich die Winterthurer also vom Referee um einen möglichen Sieg gebracht. Vor fünf Jahren hatte Alain Bieri ihnen nach einem Foul von Yann Sommer einen Penalty (und eine Rote Karte gegen den FCB-Keeper) verweigert, diesmal erhielt der Gegner einen ungerechtfertigten Penalty zugesprochen.

FCB-Fans erzwangen Unterbrüche

Die Winterthurer hatten sich lange erfolgreich gegen die Niederlage gestemmt. Und sie taten dies auf eine Art und Weise, wie sie es in der Challenge League in dieser Saison zu selten tun: unbeschwert, frei von Druck, frei im Kopf. Ein Sieg wäre nicht unverdient gewesen. Dreimal zwangen sie FCB-Goalie Tomas Vaclik vor dem 0:1 zu Glanzparaden. Einen Abschluss von Gianluca Frontino lenkte er in der 13. Minute an den Pfosten, einen ähnlichen in der 36. mit einem Blitzreflex neben das Tor.