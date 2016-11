Giulia Steingruber hat dem FC Basel bei der Cup-Auslosung im «Sportpanorama» ein brisantes Heimspiel gegen den FC Zürich beschert. Die Silbermedaillen-Gewinnerin von Rio sorgt dafür, dass der amtierende Meister am 1. März 2017 auf den amtierenden Cup-Sieger trifft. Seit acht Spielen ist der FCB gegen den FCZ ungeschlagen, doch in Zürich wird man sich gerne an den letzten Sieg gegen Basel erinnern. Es war der Cup-Final 2014 von Bern, den Mario Gavranovic mit zwei Toren in der Verlängerung für den FCZ entschied. Sowohl Gaston Sauro als auch Giovanni Sio hatten aufseiten der Basler zuvor die Rote Karte gesehen.

Die weiteren Partien: Aarau - Luzern, Kriens - Sion, YB - Winterthur