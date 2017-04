Der FC Basel ist geschlagen. Natürlich nicht in der Meisterschaft, da mussten sich die Basler bisher erst YB geschlagen geben, dem Gegner vom kommenden Sonntag. Es geschah am 3. Dezember letzten Jahres, 1:3 unterlag der FCB damals dem Tabellen-Zweiten aus Bern. Trotzdem muss der FCB nun eine «Niederlage» einstecken: Denn Celtic Glasgow steht Anfang April als erster Meister Europas fest. Mit einem 5:0-Triumph sicherten sich die Schotten am Sonntag den Titel gegen Heart of Midlothian.