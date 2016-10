«Zu Beginn der Saison haben wir solche Spiele noch verloren. Jetzt gewinnen wir sie, auch wenn wir eher suboptimal gespielt haben» lautete das unmissverständliche Fazit von Black Stars-Trainer André Fimian nach 95 Minuten Spielzeit. Dabei hätten die Gastgeber schon in der ersten Halbzeit diese Partie in die für sie positive Richtung lenken können, ja sogar müssen. Ein Chancenverhältnis von 10:1 und ein Ballbesitz von etwa 70% belegten die klare Ueberlegenheit der Black Stars, doch auf der Resultattafel leuchtete immer noch ein unbefriedigendes 0:0 auf. Wissam Kassems Distanzschuss (10.), Valentino Fazios Abschluss (18.) oder auch der schöne Doppelpass zwischen Mickael Rodriguez und Roman Spahr (30.) führten allesamt nicht zum erhofften Torerfolg.

In der 42. Minute versuchte sich sogar Verteidiger Tobias Mumenthaler gleich zweimal aus der Distanz, doch (zu) viele Beine verwehrten dem Ball den Weg in die Maschen. Als man sich schon mit dem torlosen Remis zur Pause abgefunden hatte, traf Abwehrchef Branislav Micic im Nachschuss doch noch.

Nach dem Seitenwechsel nicht bereit

Doch der FC Schötz zeigte in der zweiten Halbzeit ein viel angriffigeres Gesicht und kam schon kurz nach Wiederanpfiff des guten Schiedsrichters Dégallier zu zwei Möglichkeiten. Zuerst schob Eduard Nikmengjaj den Ball knapp am langen Torpfosten vorbei und auch der Weitschuss von Agron Skeraj verfehlte das Ziel nur knapp. Aber auch diese beiden Gäste-Möglichkeiten schienen die Black Stars Defensive nicht wachzurütteln. Dies rächte sich in der 53. Minute, als Skeraj unter gütiger Mithilfe von Micics Zehenspitze den Ausgleich erzielen konnte. Die erneute Führung durch Fazio hielt dann gerade mal vierzig Sekunden. Black Stars-Goalie Steven Oberle und Micic waren sich bei einem hohen Flankenball in den Strafraum nicht einig und Nikmengjaj sagte mit dem 2:2-Ausgleich Danke.

Torreiche Schlussphase

Ab der 86. Minute bekamen die Worte von Trainer Fimian ganz speziellen Wert: «Im heutigen Fussball werden die Spiele nicht in den ersten Minuten, sondern in der letzten halben Stunde entschieden. Die Physis ist enorm wichtig geworden.» Zuerst traf Mergim Bajraktari zur dritten Führung des Heimteams und danach schlenzte der «Mann des Spiels» Micic einen Freistoss in überragender Art und Weise in die Maschen. Der eingewechselte Aid Maliqi durfte sich dann in der fünften Minute der Nachspielzeit auch noch als Torschütze feiern lassen. Mit diesem Sieg geht der Höhenflug der Schwarzsterne weiter, für einmal sogar ohne einen Treffer ihres Torjägers Rodriguez. (nch)