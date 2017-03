Im ersten Spiel nach dem Trainerwechsel in der letzten Woche von Joop Fiege zu Silvio Wernle zeigten die NLA-Handballer des RTV 1879 Basel in der NLA-Abstiegsrunde lange Zeit eine starke Reaktion und eine bemerkenswerte Leistung. Am Ende resultierte im Heimspiel gegen den TSV St. Otmar St. Gallen dennoch eine 26:29 (18:19)-Niederlage.