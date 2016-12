Telegramm:

TSV Fortitudo Gossau - RTV 1879 Basel 24:23 (12:11)

Sporthalle Buechenwald, Gossau. - 300 Zuschauer. - SR: Castiñeiras/Zwahlen. - Torfolge: 0:1, 2:1, 2:2, 4:3, 5:5 (11.), 6:6 (13.), 8:6 (17.), 9:7, 9:9 (25.), 11:9, 12:11; 14:11 (36.), 14:12 (37.), 15:13, 17:15 (41.), 17:17 (43.), 19:17 (45.), 22:19, 23:20 (55.), 23:23 (59.), 24:23. - Strafen: 5-mal 2 Minuten gegen Fortitudo Gossau und 4-mal 2 Minuten plus direkte rote Karte (Disqualifikation ohne Bericht) für Jurca (60./24:23) gegen den RTV 1879 Basel.

TSV Fortitudo Gossau: Kindle/Jochum (ab 49.) ; Ham (3), Weingartner, Dedaj (3/1), Sadeghi (4), Mächler (2), Oertig, Harder (5/1), Würth (3), Graf (3), Bösch (1), Piske.

RTV 1879 Basel: Ullrich/Steiner (ab 57.); Berger (4), Goepfert, Stamenov (1), Ebi, Cvijetic (4), Waeghe, Basler, Kozina (2), Dannmeyer (3), Wittlin (5/2), Jurca (3/1), Schröder (1).

Bemerkungen: RTV 1879 Basel ohne Hylkén (verletzt), setzt Topskorer Kozina (angeschlagen) erst in der 2. Halbzeit ein, Goepfert (ebenfalls angeschlagen) nur kurz in der 2. Halbzeit eingesetzt. Beim RTV alle Spieler eingesetzt. - 10. (5:4) Kindle hält Penalty von Jurca. 49. (20:18) Wittlin schiesst Penalty (Heber) an die Latte. 60. (59:51 Min./Spielstand 24:23) Graf schiesst Penalty an die Latte. - Time-Outs: TSV Fortitudo Gossau: 15. (6:6), 43. (17:17) und 58. (23:22). RTV 1879 Basel: 18. (6:6), 36. (14:11) und 52. (22:19). - Der RTV legte unmittelbar nach Spielschluss Protest ein (siehe Text).